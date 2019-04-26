الان تتابع 7 خطوات لاستخراج تراخيص البناء للمنشآت التجارية والمستودعات.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 4:47 م, 26 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قلصت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات استخراج تراخيص البناء للمنشآت التجارية والمستودعات، بهدف تسهيل رحلة المستثمر، على أن يتم إنجازها خلال 18 يومًا، وجاءت على النحو التالي: – التعاقد مع مكتب هندسي.

– طلب رخصة بناء.

– استلام رخصة بناء “إشعار الجهات الخدمية والدفاع المدني”.

– إشعار بدء البناء والقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات.

– إشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات.

– طلب شهادة إشغال والتفتيش النهائي.

– استلام شهادة إشغال.

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