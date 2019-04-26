«سلمان للإغاثة» يوزع ألفي كرتون تمر على 80000 أسرة في المهرة ومأرب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة / مأرب) جرى توزيع 2,000 كرتون في عدد من المديريات بمحافظتي المهرة ومأرب اليمنيتين استفاد منها 80,000 أسرة من الفقراء والأرامل والنازحين والمتضررين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. جرى توزيع 2,000 كرتون في عدد من المديريات بمحافظتي المهرة ومأرب اليمنيتين استفاد منها 80,000 أسرة من الفقراء والأرامل والنازحين والمتضررين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وشمل التوزيع مديريات الغيظة والمسيلة وسيحوت وقشن وحصوين وحوف بمحافظة المهرة، ومديريات صرواح والوادي وحريب والجوبة ومدغل ومجزر ورغوان بمدينة مأرب في محافظة مأرب. ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني.



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