أعرف رابط التقديم لوزارة الدفاع السعودية والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التسجيل لخريجي الجامعات،للإلتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الحاصلين علي البكالوريوس،إعتباراً من يوم الأحد 30/8/1440 هجري وأفادة وزارة الدفاع أن الطلبة الراغبين في الإلتحاق بالوزارة عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للجنة،للإطلاع علي الشروط المطلوبة للقبول وتعليمات التسجيل.

ونقدم لكم متابعينا القراء رابط التسجيل، و الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وايضاً التخصصات المطلوبة، تسهيلاً علي متابعينا الدخول والتقديم متمنين التوفيق لكل المتقدمين.

رابط التقديم علي التخصصات المطلوبة لوزارة الدفاع

للتقديم علي التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات الدخول علي الرابط التالي من هنا

الشروط الواجب توافرها في الطلبة المتقدمين

أن يكون المتقدم سعودي الحنسية والمنشأ أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة في جميع التخصصات و30 سنة للأطباء عند بداية السنة الدراسية أن يكون حاصل علي الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن جيد لا يقل طول المتقدم عن 165سم أن يكون قد أدى إختبار القدرات العامة(القياس) أن يكون غير متزوج من إمرأة غير سعودية أن لا يكون قد عين في وظيفة حكومية مدنية أو عسكرية أن يكون أنهي فترة الإمتياز للتخصصات الطبية أن يجتاز جميع إجراءات القبول ألا يكون مصاب بمرض غير معدي الكشف الطبي المعتمد هو كشف الجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية

التخصصات المطلوبة

1- التخصصات الهندسية

هندسةكهربائية،إلكترونية،إتصالات،ميكانيكية،مساحة،معمارية،مدنية،طيران،صناعية،كميائية،أرصاد جوية،فيزياء،تقنية ميكانيكية،نووية،جيوماتكس،إنتاج،طرق،فيزيائية،مساحة بحرية.

Advertisements

2 -تخصصات الحاسب الألي

أمن المعلومات السبراني،هندسة شبكات،حاسب آلي،برمجيات،بحوث وعمليات،علوم حاسب آلي،نظم ومعلومات،برمجة حاسب آلي،إحصاء،رياضيات،تقنية معلومات.

3 -التخصصات الإدارية

ترجمة إنجليزي،فرنساوي،إدارة مالية،إعلام،موارد بشرية،قانون دولي،إدارة مشاريع،إدارة أعمال،لغة عربية،لغة فارسية،إدارة عامة،إدارة جودة شاملة،علوم سياسية،لغة عبرية،تربية بدنية،نظم معلومات جغرافية،تسويق،إدارة مستشفيات،إدارة هندسية،أخصائي نطق وتخاطب،لغة روسية،علم الطوبوغرافيا،نظم معلومات إدارية،مناهج وطرق تدريس،علوم بحار.

4 -التخصصات الطبية

صيدلة إكلينيكية،أخصائي نفسي،صيدلة،طب طوارىً،تخدير،مختبرات طبية،عناية تنفسية،أشعة،بصريات،علوم بيئية،تمريض،أجهزة طبية،طب نفسي،طب أسنان،طب عام،جراحة،كمياء،علم نفس،علوم أغذية.

5 -التخصصات الشرعية

تخصصات شرعية،علم إجتماع،خدمة إجتماعية.