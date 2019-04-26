، شاهد.."محمد بن عبدالعزيز" و"الخطيب" يرسمان المستقبل على شواطئ فرسان ،

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وثّقت "الخليج 365" لقطات جمعت نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، على شواطئ جزر فرسان؛ لبحث إمكانية تطويرها ضمن مبادرة تطوير جزر فرسان.
كما قاما بزيارة لمحمية الصيد بمحافظة فرسان التي تضم العديد من الغزلان، وبحثا إمكانية جعلها مزاراً سياحياً لزوار الجزيرة.
وأكد نائب أمير جازان على أهمية ما تزخر به جزر فرسان وغيرها من محافظات المنطقة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة مما تزخر به من مقومات.
شاهد.."محمد بن عبدالعزيز" و"الخطيب" يرسمان المستقبل على شواطئ فرسانفهد كاملي الخليج 365 2019-04-26
وثّقت "الخليج 365" لقطات جمعت نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، على شواطئ جزر فرسان؛ لبحث إمكانية تطويرها ضمن مبادرة تطوير جزر فرسان.
كما قاما بزيارة لمحمية الصيد بمحافظة فرسان التي تضم العديد من الغزلان، وبحثا إمكانية جعلها مزاراً سياحياً لزوار الجزيرة.
وأكد نائب أمير جازان على أهمية ما تزخر به جزر فرسان وغيرها من محافظات المنطقة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة مما تزخر به من مقومات.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
04:16 PM
دعا رجال الأعمال للاستثمار وزارا محمية الصيد وبحثا شأنها.. واللقطات توثقها "الخليج 365"
وثّقت "الخليج 365" لقطات جمعت نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، على شواطئ جزر فرسان؛ لبحث إمكانية تطويرها ضمن مبادرة تطوير جزر فرسان.
كما قاما بزيارة لمحمية الصيد بمحافظة فرسان التي تضم العديد من الغزلان، وبحثا إمكانية جعلها مزاراً سياحياً لزوار الجزيرة.
وأكد نائب أمير جازان على أهمية ما تزخر به جزر فرسان وغيرها من محافظات المنطقة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة والاستفادة مما تزخر به من مقومات.
، شاهد.."محمد بن عبدالعزيز" و"الخطيب" يرسمان المستقبل على شواطئ فرسان ،
المصدر : الخليج 365
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