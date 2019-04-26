، اتفاق خبرة يجمع كليات عنيزة وجامعة "سطام".. وإعلان التخصصات لاحقًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - برامج نوعية في درجة الماجستير والدبلومات العليا المهنية ودورات تدريبية

أبرمت كليات عنيزة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الخرج.

ووقّع المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ومدير معهد البحوث والاستشارات بجامعة سطام بن عبدالعزيز الدكتور مبارك الحربي، مذكرة التفاهم بحضور عدد من المسؤولين للقطاعين.

ويهدف التعاون إلى تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين وعقد البرامج النوعية في درجة الماجستير والدبلومات العليا المهنية، وإقامة الدورات التدريبية لخدمة المجتمع وتطوير كفاءة العمل الإداري والأكاديمي.

وأوضح نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى، أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في خدمة قطاع التعليم ودعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وفق مخرجات تعليمية عالية الجودة تتوافق مع متطلبات سوق العمل؛ موضحًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن التخصصات الدراسية المطروحة وآلية التسجيل عبر حساب الكليات في "تويتر" "‫ocedusa".