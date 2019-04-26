، مبادرة لـ "كفاءة": 6 أجهزة تكييف وحسم 900 ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - عالية الكفاءة وتشمل بنطاقها الكامل جميع المناطق

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم، مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بنطاقها الكامل على جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص.

جاء ذلك بهدف تحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفّرة في استهلاك الطاقة، ومصنّعة محلياً بأسعار مخفضة.

ويمكن للمواطن، عبر هذه المبادرة، شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق زيارة أيٍّ من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 350 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة.

ويحصل المواطن على حسمٍ فوري قدره 900 ريال عند شرائه جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة في المبادرة (18 أو 24 ألف وحدة حرارية بريطانية) وبحد أقصى ستة مكيفات، شريطة ألا يقل عمره عن 21 سنة.

وللتعرُّف أكثر على هذه المبادرة ومعرفة خطوات الاستفادة منها يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة (www.heac.gov.sa)، وذلك للتأكّد من الاستحقاق عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ومعرفة أنواع وأسعار المكيفات المشمولة في المبادرة والاطلاع على خريطة مواقع المتاجر المشاركة في المبادرة، ثم زيارة أحدها وإبراز الهوية واختيار الجهاز المناسب.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ومبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لمساعدة المواطنين على التقليل من استهلاك الطاقة في المباني عبر شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة، علما بأن أجهزة التكييف تستهلك قرابة 65 % من إجمالي استهلاك المباني.

وانطلقت في وقت سابق مرحلة أولية قبل مرحلة الإطلاق الكامل للمبادرة امتدت على مدى ستة أشهر وشملت 12 مدينة في المملكة تمّ خلالها التأكد من الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.