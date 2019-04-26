، القيادة تعزّي الدوق "هنري" في وفاة والده ،

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال الملك: تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، ونُعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة؛ راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة؛ راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.
القيادة تعزّي الدوق "هنري" في وفاة والدهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-26
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال الملك: تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، ونُعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة؛ راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة؛ راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
03:45 PM
قدّمت المواساة لأسرته والشعب الصديق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال الملك: تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، ونُعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة؛ راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للدوق "هنري" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى، في وفاة والده الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.
وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق "جان" الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة؛ راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.
، القيادة تعزّي الدوق "هنري" في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
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