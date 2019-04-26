، في حادث أضم.. الجهات الأمنية تُحقق بشأن وفاة فتاة مجهولة الهوية ،

- 1/2
- 2/2
حصلت "الخليج 365" على معلومات جديدة بخصوص حادث أضم الذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته شاب وفتاة؛ مفادها أن المركبة التي تعرضت للانقلاب على أحد الطرق بالمحافظة كانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب مركبتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.
وأشارت المصادر إلى استدعاء صاحب المركبة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.
ولا تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما تم إيداع جثمانيْ الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج.
وكانت الجهات المعنية في محافظة "أضم" قد باشرت حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب ربع" تُقِل على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم شابان شقيقان وفتاةٌ مجهولة الهوية، مساء أمس على طريق وادي العرج، نَتَج عنه وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر.
في حادث أضم.. الجهات الأمنية تُحقق بشأن وفاة فتاة مجهولة الهويةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-26
حصلت "الخليج 365" على معلومات جديدة بخصوص حادث أضم الذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته شاب وفتاة؛ مفادها أن المركبة التي تعرضت للانقلاب على أحد الطرق بالمحافظة كانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب مركبتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.
وأشارت المصادر إلى استدعاء صاحب المركبة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.
ولا تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما تم إيداع جثمانيْ الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج.
وكانت الجهات المعنية في محافظة "أضم" قد باشرت حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب ربع" تُقِل على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم شابان شقيقان وفتاةٌ مجهولة الهوية، مساء أمس على طريق وادي العرج، نَتَج عنه وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
03:42 PM
كانت بصحبة شقيقين توفي أحدهما.. والتحقيق مع صاحب المركبة
حصلت "الخليج 365" على معلومات جديدة بخصوص حادث أضم الذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته شاب وفتاة؛ مفادها أن المركبة التي تعرضت للانقلاب على أحد الطرق بالمحافظة كانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.
وبحسب المعلومات؛ فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب مركبتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.
وأشارت المصادر إلى استدعاء صاحب المركبة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.
ولا تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما تم إيداع جثمانيْ الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج.
وكانت الجهات المعنية في محافظة "أضم" قد باشرت حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب ربع" تُقِل على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم شابان شقيقان وفتاةٌ مجهولة الهوية، مساء أمس على طريق وادي العرج، نَتَج عنه وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر.
، في حادث أضم.. الجهات الأمنية تُحقق بشأن وفاة فتاة مجهولة الهوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر في حادث أضم.. الجهات الأمنية تُحقق بشأن وفاة فتاة مجهولة الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.