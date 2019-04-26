، في حادث أضم.. الجهات الأمنية تُحقق بشأن وفاة فتاة مجهولة الهوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت بصحبة شقيقين توفي أحدهما.. والتحقيق مع صاحب المركبة

حصلت "الخليج 365" على معلومات جديدة بخصوص حادث أضم الذي وقع مساء أمس، وراح ضحيته شاب وفتاة؛ مفادها أن المركبة التي تعرضت للانقلاب على أحد الطرق بالمحافظة كانت تُقِل على متنها شابين شقيقين وفتاةً مجهولة الهوية.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشقيقين كانا قادمين من الطائف وبرفقتهما فتاة مجهولة الهوية من خارج المنطقة، قبل أن يتعرضوا لحادث انقلاب مركبتهم على طريق وادي العرج بمحافظة أضم.

وأشارت المصادر إلى استدعاء صاحب المركبة المسجلة باسمه التي كانت بحوزة الشابين، لأخذ إفادته والتحقيق معه.

ولا تزال الجهات المعنية في محافظة أضم تُجري تحقيقاتها حول الحادث وملابساته؛ فيما تم إيداع جثمانيْ الفتاة والشاب بثلاجة الموتى بمستشفى أضم، وتحويل الشاب الآخر إلى أحد مستشفيات جدة لتلقي العلاج.

وكانت الجهات المعنية في محافظة "أضم" قد باشرت حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب ربع" تُقِل على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم شابان شقيقان وفتاةٌ مجهولة الهوية، مساء أمس على طريق وادي العرج، نَتَج عنه وفاة شاب وفتاة وإصابة آخر.