، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,000 كرتون تمر في المهرة ومأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 80,000 أسرة من الفقراء والأرامل والنازحين والمتضررين

جرى توزيع 2,000 كرتون في عدد من المديريات بمحافظتي المهرة ومأرب اليمنيتين، استفاد منها 80,000 أسرة من الفقراء والأرامل والنازحين والمتضررين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشمل التوزيع مديريات الغيظة والمسيلة وسيحوت وقشن وحصوين وحوف بمحافظة المهرة، ومديريات صرواح والوادي وحريب والجوبة ومدغل ومجزر ورغوان بمدينة مأرب في محافظة مأرب.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني.