، سفيرة أممية تبادر.. لمسات إبداعية لأبناء "جدة للتوحد" تعيد تأهيل الأثاث ،

محمد بن مسعود - الدمام - ورشة عمل استمرت 4 أيام تنمي الحس الفني وتؤهل للحرف وسوق العمل

قدم مجموعة من أبناء مركز جدة للتوحد لمسات إبداعية في إعادة تأهيل الأثاث، خلال ورشة عمل فنية نظمتها شركة "كن فن" لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الفنية مع مركز جدة للتوحد، بالتعاون مع سفيرة الأمم المتحدة للفنون، واختتمت أمس بعد أن استمرت 4 أيام، بهدف تنمية الحس الفني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على المشاركة المجتمعية بصورة أكثر إيجابية، وتأهيلهم لتعلم الحرف التي تمكنهم من سوق العمل وتساعدهم على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشارت مديرة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية فوزية الطاسان، أن هدف ورشة العمل التي تقام بعنوان "إعادة تأهيل الأثاث"، يتمثل في اكتشاف مهارات أبناء المركز، وقدرتهم الإبداعية، والعمل على تطوير ذوقهم الفني، وخلق الفرص أمامهم للتدريب والتأهيل والمشاركة في الأمور الفنية بشكل أوسع، منوهة بمبادرة المهندسة زينب زقزوق سفيرة الأمم المتحدة للفنون بالمملكة.

من جهتها، ثمنت المهندسة زينب زقزوق التعاون البناء مع الجمعية، مشيرة أنه يجسد بجلاء أهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، مؤكدة تفاجئها بأعمال أبناء المركز الفنية، وقالت: "بحكم تخصصي في التصميم الداخلي، وأهدافي كسفيرة للأمم المتحدة للفنون بالمملكة، أسعى أن يتم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالفنون، ولدي إيمان كبير بقدراتهم الإبداعية، وحاجتهم للحصول على فرص لتأكيد ذلك، وهو ما دفعني أن أطرح الفكرة على مديرة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، وتم استضافة طلاب مركز جدة للتوحد، لتقديم ورشة عمل تخدمهم وتأكد دورهم في كافة الفنون.

يُذكر أن المهندسة زينب مصطفى زقزوق تسلمت منصبها كسفيرة منظمة الأمم المتحدة للفنون في القاهرة خلال العام الماضي 2018م، تقديراً لجهودها في مجال الفن، بناءً على ما قدمته من مبادرات تهدف إلى الرقي بمجال الفن في المملكة العربية السعودية، وجعلت منه هدفًا وركيزة تساهم في نشر التسامح والفن والجمال وخلق فرص عمل لعدة شرائح في المجتمع السعودي.