الجبير يستعرض جهود السعودية في تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن

استضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الجمعة، إن الزيارة التي جرت مساء أمس تضمنت إلقاء الجبير محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

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وتطرَّق الجبير كذلك إلى الجهود التي تبذلها السعودية نحو خدمة الأمن والسلم الدوليَّيْن؛ وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة، ثم أجاب عقب المحاضرة على أسئلة الحضور.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد ألقى كلمةً أمام مؤتمر الأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو، أمس الأول الأربعاء، أكد خلالها التزام المملكة بمكافحة الإرهاب إقليميًّا ودوليًّا، موضحًا أن سياساتها الخارجية لم تدخر جهدًا في إرساء الاستقرار والأمن.

وشدد الأمير خالد على ضرورة محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال، لافتًا في هذا السياق إلى أن طهران تهز استقرار المنطقة بدعم ميليشيا حزب الله وميليشيا الحوثي الانقلابية.