القيادة تهنئ رؤساء جنوب إفريقيا وتوجو وسيراليون بيوم الحرية والاستقلال

بعثت القيادة، اليوم الجمعة، برقيات تهنئة إلى رؤساء ثلاث دول إفريقية (جنوب إفريقيا وتوجو وسيراليون)، بمناسبة ذكرى يوم الحرية ويوم الاستقلال لبلادهم.

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس فور إسوزيمنا جناسنجبي رئيس جمهورية توو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توجو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توجو، عبر فبها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية توجو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيراليون، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.