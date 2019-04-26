«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية ورياح ترابية على الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في العاصمة الرياض، خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الرياض وتشمل (رماح، حريملاء، شقراء، الخرج، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر والأجزاء المجاورة وتمتد إلى المجمعة)، تشهد نشاطًا في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية، وبدأت هذه الحالة الجوية في التاسعة والربع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا توقّعت فيه حالة الطقس اليوم الجمعة، نبّهت فيه إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنّ مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة تتأثر، (اليوم) الجمعة، بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على منطقتي الباحة وعسير، وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتُسجّل مكة المكرمة، بحسب هيئة الأرصاد، أعلى درجات الحرارة، وتصل إلى 39 درجة، فيما كانت أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف» بـ11 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنّ حركة الرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كيلو مترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.