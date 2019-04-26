السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الدوق هنري في وفاة والده // للصحف فقط //



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال الملك المفدى :" تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// للصحف فقط // // انتهى //

15:28ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.وقال الملك المفدى :" تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه" .// للصحف فقط // // انتهى //15:28ت م0071

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