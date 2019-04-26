السعودية اليوم / تعليم محايل يعتمد حركة النقل الداخلي لـ 950 معلمًا ومعلمة



محايل 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ .

وهنأ آل شريم المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبو ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة التي اتسمت بالدقة والشفافية، متمنيا أن تحقق الحركة مزيدا من الاستقرار والعطاء.

وأوضح مدير تعليم محايل أن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ (950) معلمًا ومعلمة وتحقق النقل 283 منهن بنسبة 38% و 667 معلما تحقق منها بنسبة 53%.

وأشار إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي : https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx.

وأشار مدير التعليم أن الحركة شملت قطاعات المحافظة السبعة وهي : (محايل وبارق والمجاردة والبرك وبحر أبو سكينة وقنا, مؤكدًا أن الحركة أُجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة والاحتياج.

وبين أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور "أيقونة التظلم"، خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.

// انتهى //

15:27ت م

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