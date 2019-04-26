السعودية اليوم / فرع العمل بتبوك والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يوقعان مذكرة تفاهم



تبوك 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي, ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك صالح بن محمد السهيمي أمس, مذكرة تفاهم بين الجهتين تهدف إلى التعاون في تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية, وتبادل الاستشارات الفنية ، وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التدريب وإجراء البحوث والدراسات المسحية لاحتياجات المجتمع المحلي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية واستنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون المثمر بين قطاعات الدولة في ضوء توجهاتها المعلنة في رؤية المملكة 2030 بما يدعم العمل التطوعي ويعزز المسؤولية المجتمعية تحقيقا للهدف الاستراتيجي الخامس لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني 2020 " تمكين العمل التطوعي" والمرتبط بأهداف رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في " توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي" و "ترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن".

حضر توقيع المذكرة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير ادارة تنمية المجتمع ابراهيم صباح العطوي, ومدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك فايز بن جزى الذبياني, وعدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة.

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15:27ت م

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