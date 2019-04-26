

الدمام 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أمس, أحد المشاريع الفردية بمدينة الدمام الذي منحته الوزارة لأحد المتدربين المتخرجين من قسم التأهيل المهني برنامج الكهرباء العامة بمركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، بحضور عدد من منسوبي المركز ومتدربي برنامج الكهرباء.

وهنأ المقبل صاحب المشروع, مقدماً له النصح والدعم المعنوي للاجتهاد والمثابرة نحو تحقيق الطموح والآمال، متمنياً له مستقبل زاهر.

وتُعد هذه الخدمة إحدى برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة والملتحقين ببرنامج التأهيل المهني في تخصص الكهرباء العامة أو النجارة، وذلك وفق ضوابط محددة، وقد صدرت الموافقة على المشروع قبل عدة اشهر ليأخذ المركز على عاتقة تنفيذه وتجهيزه بالتنسيق مع صاحب المشروع، والذي أشرف عليه مدير مركز التأهيل الشامل محمد بن عبدالله الزهراني ونفذه فريق مكون من رئيس قسم التأهيل المهني عبدالمنعم المهناء, ورئيس قسم المالية علي البردوي, ومدرب برنامج الكهرباء فاضل القاسم.

كما تُعد المشاريع الفردية أحد الطرق والوسائل التي تتبعها الوزارة في سبيل تنمية مستفيديها، والرفع من مستواهم المالي من خلال فتح آفاق العمل التجاري أمامهم بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم.

// انتهى //

15:26ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح مشروع لأحد متدربي مركز التأهيل الشامل بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.