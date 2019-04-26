السعودية اليوم / الكلية الجامعية بضباء تحتفي بخريجيها



تبوك 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

احتفت الكلية الجامعية بمحافظة ضباء أمس, بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها والبالغ عددهم 54 خريجاً يمثلون عددا من الأقسام الأدبية والعلمية ، بحضور معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ومحافظ ضباء محمود الحربي, ومنسوبي الكلية الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وانطلق الحفل المعد بهذه المناسبة بالقران الكريم ، ثم بدأت مسيرة الخريجين الذين يمثلون أقسام التسويق وعلوم الحاسب واللغات والترجمة.

بعدها ألقى الخريج محمد ابراهيم شداد كلمة الخريجين التي شكر الله في مستهلها على أن من عليهم بالتخرج وقطف ثمار تعب السنين متوجين اليوم بتاج التخرج مسلحين بالعلم والمعارف والعلوم خلال سنوات دراستهم في الكلية ، مقدما شكره لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه لهم من تسهيلات وعلوم ومعارف خلال سنوات دراستهم.

تلا ذلك أوبريت إنشادي" أهل العزم " قدمه المنشدين مشاري أحمد والمنشد حسين المهنا.

ثم ألقى عميد الكلية الجامعية بضباء الدكتور محمد أحمد الفايدي كلمة رحب فيها بمعالي مدير الجامعة, موجها التهاني والتبريكات للطلبة المتخرجين وهذا يأتي بدعم من وولاة الأمر - حفظهم الله - بهذا البلد المعطاء الذين يعملون بشكل متواصل لما فيه رفعة هذه البلاد.

من جانبه أكد معالي مدير جامعة تبوك خلال كلمته دور الجامعة في الإعداد الجيد للطالب ليؤهله للمنافسة في ميادين العمل ، مِبيناً أنهم حظوا برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة في احتفالهم الثالث عشر قبل أيام، واليوم نحن نقوم بتخريج الدفعات في الكليات الجامعية بالمحافظات.

وأكد أنه من أسعد اللحظات أن نشارك أبناءنا فرحة تخرجهم بعد ان نهلوا من العلوم والمعارف مما يؤهلهم للفرحة بهذا اليوم.

عقب ذلك قام معاليه بتكريم الطلبة المتفوقين والمتخرجين ، كم جرى تكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية.

وفِي الختام جرى التقاط الصور التذكارية.

وفِي سياق متصل, قام معالي مدير الجامعة يرافقه محافظ ضباء بجولة تفقدية على مبان الكلية لشطر الطالبات وشملت الجولة المباني الإدارية والمعامل والقاعات الدراسي, مستمعاً إلى شرح عنها من وكيل الجامعة للفروع وعميد الكلية.

// انتهى //

15:25ت م

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