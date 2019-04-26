السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات تمكين الشباب بمديرية تريم



تريم 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، الدورات المهنية لتمكين الشباب ضمن مشروع تحسين سبل العيش في مديرية تريم بوادي حضرموت، التي استهدفت 45 شاباً من مختلف مناطق المديرية، حيث تلقى المشاركون فيها برامج تدريبية ومهنية مكثفة في فن صناعة الجبس والديكور ودورة لف المحركات، ودورة التمديدات الكهربائية، ودورة صيانة الدراجات النارية.

واستمر البرنامج لمدة 45 يوماً ، تلقى فيه المتدربين مهارات متعددة في مجالات مختلفة مما انعكس على أداء الشباب وإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل.

ويسعى المركز في ذلك لبناء جيل من الشباب يعتمد على نفسه من خلال تمكينه لدخول سوق العمل في تخصص يساعده وأهله في تحمل مسؤوليات الحياة ويعيشوا بكرامة دون سؤال الغير.

// انتهى //

14:36ت م

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