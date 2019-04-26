شكرا لقرائتكم خبر عن من خطبة الجمعة في الحرمين : إقامة الحدود إحسان للمجتمع والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة إلى أن إقامة الحدود التي شرعها الله تعالى فيه إحسان للمجتمع وحفظ لأمنه واستقراره، قال صلى الله عليه وسلم (حد يُقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً).
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