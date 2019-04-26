شكرا لقرائتكم خبر عن من خطبة الجمعة في الحرمين : إقامة الحدود إحسان للمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

بيّن إمام الحرم المكي في خطبة الجمعة إلى أن التكلف الممقوت هو التكلّف في الاعتقاد الذي يُحيد بالمرء عن جادة الصواب إما في جفائه وانصرافه عن عقيدة سلف الأمة الصالح المفضي به إلى الإلحاد واللعب بدين الله عز وجل.

وأوضح إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة إلى أن إقامة الحدود التي شرعها الله تعالى فيه إحسان للمجتمع وحفظ لأمنه واستقراره، قال صلى الله عليه وسلم (حد يُقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً).