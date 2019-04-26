شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، على منطقة مكة المكرمة تشمل " الطائف، السيل الكبير، الشفا، الهدا، الخرمة، تربة والأجزاء المجاورة” حتى الساعة ٩ مساءً.

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