شكرا لقرائتكم خبر عن مدني جدة ينقذ شخصاً سقط في حفره بعمق ٦م والان نبدء بالتفاصيل
أنقذ مدني جدة شخصاً سقط في حفره بعمق ٦م صباح اليوم، نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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