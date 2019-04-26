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فيديو.. المذيعة إيمان شيخين في قصيدة جديدة: لا هو شفيع ولا تحت أقدامه الجنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لفتت الإعلامية والمذيعة إيمان شيخين الأنظار بقصيدة تحدثت فيها عن الفتور الذي يطرأ على العلاقات الإنسانية وتلاشي الاهتمام.
وأطلت إيمان شيخين عبر مقطع فيديو تلقي فيه أبيات قصيدتها التي حظيت بتداول واسع عبر مواقع التواصل.
وتقول إيمان شيخين في قصيدتها :
وانتهى الاهتمام ولا بقى شي منه
سهلة نحب وسهلة نغيب ونختفي
ومن صد عنا في الأخير بنصد عنه
ونكتفي منه مثل ما هو منا مكتفي
كثر ما بدّينا حسن الظن يسيء ظنه
يفسر كل شي على ما يحب ويشتهي
و لا يَفْرق أبدا وأبسط الأسباب لأنه
ما تموتنا ظنونه وذا طبعه ما ينتهي
لا هو شفيع ولا تحت أقدامه الجنة
ولا السما من دون حبه علينا تنطوي
نعم هو سلوة الروح وبغلاة أمي لكنه
أعند من طفل وأعقد من حبل ملتوي
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