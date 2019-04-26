2019-04-26

فيديو.. المذيعة إيمان شيخين في قصيدة جديدة: لا هو شفيع ولا تحت أقدامه الجنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

لفتت الإعلامية والمذيعة إيمان شيخين الأنظار بقصيدة تحدثت فيها عن الفتور الذي يطرأ على العلاقات الإنسانية وتلاشي الاهتمام.

وأطلت إيمان شيخين عبر مقطع فيديو تلقي فيه أبيات قصيدتها التي حظيت بتداول واسع عبر مواقع التواصل.

وتقول إيمان شيخين في قصيدتها :

Advertisements

وانتهى الاهتمام ولا بقى شي منه

سهلة نحب وسهلة نغيب ونختفي

ومن صد عنا في الأخير بنصد عنه

ونكتفي منه مثل ما هو منا مكتفي

كثر ما بدّينا حسن الظن يسيء ظنه

يفسر كل شي على ما يحب ويشتهي

و لا يَفْرق أبدا وأبسط الأسباب لأنه

ما تموتنا ظنونه وذا طبعه ما ينتهي

لا هو شفيع ولا تحت أقدامه الجنة

ولا السما من دون حبه علينا تنطوي

نعم هو سلوة الروح وبغلاة أمي لكنه

أعند من طفل وأعقد من حبل ملتوي

