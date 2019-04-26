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2019-04-26 الإنذار المبكر : أمطار غزيرة على المدينة لمدة 7 ساعات متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول على المدينة المنورة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن البلاغ يشمل العيص – ينبع النخل – الحناكية – مهد الذهب والأجزاء المجاورة ويمتد من الساعة الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء.

وفي ينبع حذرت الأرصاد من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار اعتبارا من الواحدة بعد الظهر حتى السابعة من مساء اليوم.









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