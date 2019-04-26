مؤتمر القطاع المالي بالرياض يهدم مخططات 6 أشهر لتركيا

2019-04-26

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

سلطت شبكة CNN الأمريكية، الضوءَ على مؤتمر القطاع المالي الذي عُقد في المملكة الأربعاء، حيث أشارت إلى ظهور بعض الأسماء الكبرى في مجال التمويل العالمي في الرياض، وذلك على الرغم من حملات التشويه المعتادة.

وأوضحت أنه بدا من الظاهر قدرة المملكة على جذب رؤوس المال وقامات الاقتصاد العالميين، مثل كل من الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، وجون فلينت الرئيس التنفيذي لبنك HSBC والمدير التنفيذي للعمليات في جي بي مورغان، دانييل بينتو، في مؤتمر مالي نظمته الحكومة السعودية، كما كان المدير الإداري لمورغان ستانلي آسيا، شين تشو، هناك أيضًا.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المشهد في الرياض مختلف تماماً مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر، عندما حاولت تركيا تأجيج أزمة وفاة الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، الأمر الذي تسبب في غياب عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين الدوليين عن المؤتمر.

وأكدت أن العشرات من كبار المديرين التنفيذيين والمؤسسات الإعلامية العالمية البارزين انسحبوا من “دافوس في الصحراء”، إلا أن المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في الرياض بالأمس، كان بمثابة إعلان عدم تأثر المملكة بأي من المحاولات التي تزعمتها أنقرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال فلينت، أحد كبار المصرفيين البارزين الذين وصلوا إلى المسرح مع وزراء سعوديين في مؤتمر الرياض، حيث كانت المملكة تستعرض قوتها المالية، “إنه لشرف أن أعود إلى السعودية.. نحن ملتزمون، هذا اقتصاد لدينا الكثير من الثقة فيه”.

وانضم إليه لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، الذي انسحب أيضًا من حدث “دافوس في الصحراء” بأكتوبر الماضي، وقال فينك إن المنطقة “ليست مثالية”، لكن التغييرات في المملكة على مدى العامين الماضيين كانت “مذهلة إلى حد كبير” ووفرت “فرصًا رائعة”.