- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مؤتمر القطاع المالي بالرياض يهدم مخططات 6 أشهر لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مؤتمر القطاع المالي بالرياض يهدم مخططات 6 أشهر لتركيا
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
سلطت شبكة CNN الأمريكية، الضوءَ على مؤتمر القطاع المالي الذي عُقد في المملكة الأربعاء، حيث أشارت إلى ظهور بعض الأسماء الكبرى في مجال التمويل العالمي في الرياض، وذلك على الرغم من حملات التشويه المعتادة.
وأوضحت أنه بدا من الظاهر قدرة المملكة على جذب رؤوس المال وقامات الاقتصاد العالميين، مثل كل من الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، وجون فلينت الرئيس التنفيذي لبنك HSBC والمدير التنفيذي للعمليات في جي بي مورغان، دانييل بينتو، في مؤتمر مالي نظمته الحكومة السعودية، كما كان المدير الإداري لمورغان ستانلي آسيا، شين تشو، هناك أيضًا.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المشهد في الرياض مختلف تماماً مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر، عندما حاولت تركيا تأجيج أزمة وفاة الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، الأمر الذي تسبب في غياب عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين الدوليين عن المؤتمر.
وأكدت أن العشرات من كبار المديرين التنفيذيين والمؤسسات الإعلامية العالمية البارزين انسحبوا من “دافوس في الصحراء”، إلا أن المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في الرياض بالأمس، كان بمثابة إعلان عدم تأثر المملكة بأي من المحاولات التي تزعمتها أنقرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال فلينت، أحد كبار المصرفيين البارزين الذين وصلوا إلى المسرح مع وزراء سعوديين في مؤتمر الرياض، حيث كانت المملكة تستعرض قوتها المالية، “إنه لشرف أن أعود إلى السعودية.. نحن ملتزمون، هذا اقتصاد لدينا الكثير من الثقة فيه”.
وانضم إليه لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك، الذي انسحب أيضًا من حدث “دافوس في الصحراء” بأكتوبر الماضي، وقال فينك إن المنطقة “ليست مثالية”، لكن التغييرات في المملكة على مدى العامين الماضيين كانت “مذهلة إلى حد كبير” ووفرت “فرصًا رائعة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر القطاع المالي بالرياض يهدم مخططات 6 أشهر لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.