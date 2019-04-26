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2019-04-26 الشيخ السديس: الوقوف مع رجال أمننا البواسل لمكافحة الإرهاب والتطرف واجب على كل مسلم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإمامة المصلين لصلاة وخطبة الجمعة بجامع الراجحي بمكة المكرمة.

واستهلها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين فضل الأمن وتعظيمه في القرآن الكريم وعقوبة من أخل بذلك وروع المسلمين في أمنهم ودينهم وعقيدتهم.

ثم قال عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من عباده يقول جل وعلا : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) , وقال عليه الصلاة والسلام (اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمْحُها وخالق الناس بخلق حسن)

معاشر المسلمين: في ظل التحديات التي تواجه الأمة وتواجه الوطن وتواجه أولا وقبل كل شيء أمننا وعقيدتنا واستهداف شبابنا.

عباد الله: من أخطر الفتن التي تواجه الأمة أن يختطف هذا الدين من أناسٍ لم يفهموا صورته الجمالية, وأنه رحمة للعالمين قال الله عز وجل في ملخص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين), وهذا الدين ينبني على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والأخلاق العظيمة والشمائل الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم.

واختتم معاليه خطبته بالدعاء أن يبلغنا شهر رمضان الكريم وبالصلاة على خير البرية.









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