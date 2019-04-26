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2019-04-26 انتشال شخص سقط بحفرة عمقها 6م في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أنقذ مدني جدة شخصاً سقط في حفره بعمق ٦م صباح اليوم.

وأفاد الدفاع المدني أن الشخص نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.









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