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2019-04-26 القبض على 4 أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات بالكامل متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نجحت شرطة مكة المكرمة في القبض على 4 أشخاص اعتدوا على حارس مدرسة بنات بالكامل.

وصرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الكامل بلاغاً عن تعرض حارس مدرسة بنات بقرية المضحاة بمحافظة الكامل لاعتداء بالضرب وإصابته من قبل أربعة أشخاص ، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها ، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم ، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم .

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .









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