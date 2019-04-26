موعد إعلان أسماء المرشحين على وظائف تعليم الباحة

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

بلغ عدد المتقدمين بطلب الترشح ودخول المفاضلة للوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة ٢٤٣٣ مواطنا ومواطنة، وذلك بعد إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الترشح لتلك الوظائف .

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وفي تصريح خاص لـ ” متابعات الخليج 365 ” أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان ، أنه وفق توجيه المدير العام بأهمية تدقيق جميع الملفات فقد شكلت لجنة مكلفة من إدارة الموارد البشرية لإعداد استمارة مفاضلة لكل متقدم ومتقدمة على حدة، مكتملة المعلومات ومستوفية الشروط حتى يتسنى للإدارة التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد المقابلة الشخصية وفق خطة زمنية مجدولة ، ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية .

وأضاف : سيتم الإعلان عن المرشحين لدخول المقابلة الشخصية خلال الأسابيع القادمة ، وبعدها الإعلان النهائي للمقبولين .