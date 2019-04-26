“مدني جدة” ينقذ شخصا سقط في حفرة بعمق 6 أمتار

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الجمعة، في إنقاذ شخص سقط في حفرة بعمق 6 أمتار ، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر “تويتر”: “أنقذ مدني جدة شخصًا سقط في حفره بعمق 6 أمتار صباح اليوم، نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج”.