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الان تتابع “مدني جدة” ينقذ شخصا سقط في حفرة بعمق 6 أمتار والان مع التفاصيل
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نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الجمعة، في إنقاذ شخص سقط في حفرة بعمق 6 أمتار ، وتم نقله إلى المستشفى.
وقال الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر “تويتر”: “أنقذ مدني جدة شخصًا سقط في حفره بعمق 6 أمتار صباح اليوم، نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
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