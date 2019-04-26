“شرطة مكة” تضبط المتهمين في واقعة الاعتداء بالضرب على حارس مدرسة بمحافظة الكامل

جدة - عمرو شويل صرح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ هـ، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الكامل، بلاغًا عن تعرض حارس مدرسة بنات بقرية المضحاه بمحافظة الكامل لاعتداء بالضرب وإصابته من قبل أربعة أشخاص، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

يشار إلى أن شبابا قدموا في تمام الساعة التاسعة صباحا لمدرسة البنات بالمضحاة بغرض الاعتداء على حارس المدرسة الذي كانت بينه وبينهم خلافات سابقة الأمر الذي دعاهم لضربه ضربا مبرحا.

ونقل حارس المدرسة بعد عملية الضرب لمستشفى الكامل على يد أحد السائقين التابعين لإدارة التعليم، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر والذي لا يزال منوّما بها حتى هذه اللحظة، وتبيّن بعد الكشف على حالته إصابته بكسرين في الأسنان إضافة إلى خضوعه لـ 20 غرزة في الرأس.