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الان تتابع الأرصاد تطلق تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع التفاصيل
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أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، على منطقة مكة المكرمة.
وشمل التنبيه الطائف، السيل الكبير، الشفا، الهدا، الخرمة، تربة والأجزاء المجاورة، وتستمر الحالة حتى الساعة ٩ مساء.
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