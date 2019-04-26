الأرصاد تطلق تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول ، على منطقة مكة المكرمة.

وشمل التنبيه الطائف، السيل الكبير، الشفا، الهدا، الخرمة، تربة والأجزاء المجاورة، وتستمر الحالة حتى الساعة ٩ مساء.