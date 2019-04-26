شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يهنئ رامافوزا بذكرى «يوم الحرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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