شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى «يوم الحرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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