شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض جهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين بلندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

استضاف المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) أمس (الخميس)، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المتحدة.

وألقى الجبير محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة.

ثم أجاب عقب المحاضرة عن أسئلة الحضور.