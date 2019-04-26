مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار أكثر من 6.2 مليون تأشيرة عمرة ووصول أكثر من 5.7 مليون معتمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 20 شعبان 1440هـ ، إصدار 6,238,255 تأشيرة عمرة، وجاء مجموع القادمين 5,703,775معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 452,180معتمرًا، منهم 318,423 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 133,757 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5,251,595معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10,587موظفا، منهم 8,769من الذكور، و1,818من الإناث.

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وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 5,090,542معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 541,798 معتمرًا، وسجل وصول 71,435معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,314,235، تليها إندونيسيا 849,864، بعدها الهند 559,122، ثم مصر 342,562، وتركيا خامسا 269,739معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 260,754، ماليزيا 253,634، الجزائر 244,532، العراق 206,005، الأردن .164,459

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.