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علمت «عاجل» من مصادرها أن هيئة الزكاة والدخل أقرت مؤخرًا اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، والتي ستطبق على منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وبينت المصادر أن اللائحة الجديدة منحت مجلس الإدارة صلاحية منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة في حال ساهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.
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كما حددت المادة الـ55 من اللائحة صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام؛ حيث أجازت لمفتشيها دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى فيها حيازة سلع انتقائية، ودخول لأي سيلة نقل تستخدم لنقل السلع وطلبها التوجه إلى أي مكان في المملكة، بجانب حق الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الموجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقلها.
وبحسب المصادر، فإن النظام الجديد للضريبة الانتقائية سوف يتكون من ٦٤ مادة، على أن يتم العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: الزكاة والدخل تقر لائحة جديده لنظام الضريبة الانتقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.