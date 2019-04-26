سفارة المملكة بالمجر تدعو المواطنين بتجنب أماكن المظاهرات

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المجر، أمس الخميس، تحذيراً لمواطنيها المتواجدين هناك من أن مدينة بودابست ستشهد مسيرات ومظاهرات احتجاجية يوم الأربعاء الموافق مطلع مايو المقبل والتي ستكون في عدة أجزاء من وسط المدينة.

لذا ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في بودابست مواطنيها عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” بضرورة تجنب أماكن المظاهرات والاتصال بالسفارة في حالة حدوث أي طوارئ لا قدر الله.

من الجدير بالذكر أن تحرص سفارات خادم الحرمين الشريفين في جميع دول العالم على تنبيه مواطنيها بكافة الأحداث التي من الممكن أن تؤدي بحدوث خطر على حياتهم وأمنهم وسلامتهم.