، هل يجوز إمامة المصلين في التراويح دون إذن؟ "الشؤون الإسلامية" توضح ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدث الوزارة داعياً للإبلاغ عن المخالفين عبر"الخليج 365": الخطب والمواعظ بموافقة

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز العسكر لـ"الخليج 365"، أنه لا يحق للإمام توكيل من يصلي التراويح أو يلقي المحاضرات دون موافقة الفرع، مطالبًا بالإبلاغ عن المخالفين حتى يتم اتخاذ اللازم .

وأكد "العسكر"، في حديثه، أنه حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق رضا المستفيدين يتم تلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات عبر مركز الاتصال الموحد (1933) من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 7ص إلى الساعة 11م ويوم الجمعة من الساعة 1م إلى الساعة 11م.

جاء ذلك في رد منه على استفسار "الخليج 365" حول مدى إمكانية السماح للآخرين بالإمامة في صلاة التراويح أو إلقاء الخطب والمواعظ دون إذن مسبق من فرع وزارة الشؤون الإسلامية، نظرًا لكونها كانت تحدث قديمًا وتتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة التي اتخذت منذ وقت طويل وينتظر أن يتم التشديد عليها في رمضان، وأن هذه الخطوة تحد من استخدام المنابر لأهداف غير مقبولة أو بث الرسائل المغلوطة والمخالفة على العامة من خلالها.