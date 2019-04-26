، شرطة مكة تؤكّد القبض على مهاجمي حارس مدرسة الكامل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توجيه صادر عن أمير المنطقة إثر مناشدة المجني عليه

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الكامل باشرت، الأربعاء الماضي، بلاغاً عن تعرُّض حارس مدرسة بنات بقرية المضحاة بمحافظة الكامل، لاعتداءٍ بالضرب وإصابته من قِبل أربعة أشخاصٍ، قبل تحديد هويتهم والقبض عليهم، وتوقيفهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المتحدث: شرطة منطقة مكة المكرّمة تؤكّد حرص وزارة الداخلية، على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وإن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة بحق كل مَن يخالفها.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ قد وجّه الجهات الأمنية بالقبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد مناشدة حارس المدرسة بأخذ حقه منهم؛ حيث تداول مغرِّدون هذه المناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.