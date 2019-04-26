، "باشطح" تقود أول صحيفة مهتمة بتقنيات الصحافة الحديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لا ندخل في صراع مع "السنابيين"

تشهد الأوساط الإعلامية السعودية، الأسبوع المقبل، ولادة أول صحيفة مهتمة بتقنيات الصحافة الحديثة، مثل: تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة عبر قصص مشوقة.

جاءت الفكرة منبثقة من أجندة "رؤية السعودية 2030" المهتمة بتسخير التقنية لخدمة الإنسان، ولاسيما مع الانفتاح الإلكتروني والإعلامي، في وقتٍ أصبح فيه العالم يستثمر في التكنولوجيا ويعزّز من وجودها في كل المجالات، وخاصة الإعلام؛ القوة الناعمة للدول وخط الدفاع الأولي.

وقالت رئيسة تحرير صحيفة "أبعاد"، الأكاديمية السعودية المتخصّصة في الإعلام الدكتورة ناهد باشطح؛ لـ "الخليج 365": الصحيفة بدأت التخطيط والعمل مع فريقٍ متطوع فيها منذ عامين، عندما كنت حينها أُدرِّب صحافيين وصحافيات على صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي وصحافة الموبايل، وأستطيع القول إننا لم نصل إلى النجاح الكامل؛ لكنني راضية عن البدايات.

وأضافت: سنطوّر الصحيفة أكثر، فهي مواكبة للرؤية؛ بل إن الرؤية هي التي بلورت الفكرة لديّ؛ لأنها تهتم بالتقنيات، وقبل نحو عامين ومع بداية ظهور صحافة البيانات في العالم العربي تشكّلت لديّ الصورة النهائية، والتحدّي الذي أمامنا اليوم، أنه لا بد من أن نثبت أن كل ما كنا نتحدث عنه من أهمية تطوير المحتوى هو الحل لأزمة الصحافة، فأنا مؤمنة بأنه لا يصح إلا الصحيح .

وأردفت: صحيفة "أبعاد" مختصّة بكل تقنيات الصحافة الجديدة، فلدينا صحافة الموبايل، وصحافة المواطن، وصحافة الذكاء الاصطناعي، ونحاول -بقدر الإمكان- نشر الصحافة الجديدة، وبالنسبة لصحافة البيانات؛ فهي بمفهومٍ بسيطٍ تقوم بتحليل البيانات لكن ليس تحليلها ونشرها كما هي، التحدّي هنا كيف نُوجد من البيانات قصةً مشوقةً للجمهور.

وعن الصراع القائم بين "السنابيين" والإعلاميين هذه الأيام، قالت: المُفترض ألا ندخل كممارسين في هذا الجدل، نحن إعلاميون ونمتلك الحس الصحافي، وهذه مهنتنا ولا بد أن نطوّرها، في الوقت الذي يتحدث فيه العالم اليوم عن أنواع جديدة من الصحافة معيب جداً أن ننشر الخبر في صحفنا بأسلوب الهرم المقلوب، بينما العالم يتحدث عن القصص الخبرية، ومعيب على مستوى صحافة الخليج، أنه لا توجد لدينا صحافة استقصائية.

وأضافت "باشطح": "تويتر وسناب" وغيرهما جزءٌ من الإعلام الجديد؛ فطبيعي جداً لكل منصّة أدواتُها، دعهم يعملون والصحافة الإلكترونية تعمل، ونحن كصحافيين نستعمل "سناب" و"تويتر" بالطريقة التي نؤدي بها رسالتنا، بعض "السنابيين" لديهم رسالة وبعضهم لا، ونحن لا نركّز إلا على مهنتنا فقط.

وأردفت: "بالنسبة للسنابيين هنا مسؤولية وزارة الإعلام في إصدار الأنظمة، وكذلك مسؤولية الجهات التي تدعو المشاهير إلى المناسبات وتهمل الصحافيين وقد يكون هذا، بكل شفافية، يعود للصحافة بسبب عدم تطويرها الأدوات، والجماهير تتطلع لمَن يُوصل رسالتها بشكلٍ أكبر، لكن المسألة لا تُترَك مفتوحةً هكذا، لا بد على الأقل أن يكون لدى السناب بطاقة مهنة، وأنا متفائلة بوزير الإعلام الجديد تركي الشبانة؛ لأنه ابن المهنة".

وعن غياب المثقفين، قالت: هم لم يغيبوا؛ بل موجودون على مواقع التواصل ولهم متابعون لكن هل سيقرأ القارئ اليوم مقالاً من 500 كلمة، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أننا في السعودية نتصفح الإنترنت عبر الهواتف الذكية؟ فأنا لا أشاهد تغييباً للمثقف، لكن أرى أنه لا بد من تطوير فن المقالة حتى يُوصل للآخرين، هو يتوقف على كيفية إشباع رغبة الجمهور.

وأضافت: أرفض تحميل المسؤولية لغيري مثلما يقول بعضهم؛ فنحن المتسبّبون، لو أن الصحافيين قدّموا موادَّ جيدة ووُجدوا سيختلف المشهد، أعطني جهة اليوم تقوم بتدريب الصحافيين على برامج حديثة.

وأردفت: أنا لو لم أعرف صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي لا يحق لي التدريب؛ فالجيل القديم هم خبراء؛ لكن خلاصتهم هي الفنون الصحافية القديمة، واستفادة الجيل الجديد منهم جيدة إلا في التدريب.