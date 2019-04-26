، غرق شاب عربي في مسبح استراحة بحوطة بني تميم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات الإسعافية باشرت الحادث ونقلت الجثمان

باشرت الجهات المعنية حادثة غرق شاب من جنسية عربية في مسبح إحدى الاستراحات بحوطة بني تميم.

وكان شاب عربي يبلغ من العمر 15 عاماً قد لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الخميس، بعد غرقه في مسبح بحي السلامية بحوطة بني تميم.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية، الحادثة، ونقلت جثة الشاب للمستشفى، وأُدخلت ثلاجة الموتى.