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باشرت الجهات المعنية حادثة غرق شاب من جنسية عربية في مسبح إحدى الاستراحات بحوطة بني تميم.
وكان شاب عربي يبلغ من العمر 15 عاماً قد لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الخميس، بعد غرقه في مسبح بحي السلامية بحوطة بني تميم.
وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية، الحادثة، ونقلت جثة الشاب للمستشفى، وأُدخلت ثلاجة الموتى.
غرق شاب عربي في مسبح استراحة بحوطة بني تميممسلّم الهواملة الخليج 365 2019-04-26
باشرت الجهات المعنية حادثة غرق شاب من جنسية عربية في مسبح إحدى الاستراحات بحوطة بني تميم.
وكان شاب عربي يبلغ من العمر 15 عاماً قد لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الخميس، بعد غرقه في مسبح بحي السلامية بحوطة بني تميم.
وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية، الحادثة، ونقلت جثة الشاب للمستشفى، وأُدخلت ثلاجة الموتى.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
01:32 PM
الجهات الإسعافية باشرت الحادث ونقلت الجثمان
باشرت الجهات المعنية حادثة غرق شاب من جنسية عربية في مسبح إحدى الاستراحات بحوطة بني تميم.
وكان شاب عربي يبلغ من العمر 15 عاماً قد لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الخميس، بعد غرقه في مسبح بحي السلامية بحوطة بني تميم.
وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية، الحادثة، ونقلت جثة الشاب للمستشفى، وأُدخلت ثلاجة الموتى.
، غرق شاب عربي في مسبح استراحة بحوطة بني تميم ،
المصدر : الخليج 365
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