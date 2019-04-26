، السفارة الأمريكية: ثروة خامنئي 200 مليار دولار والإيرانيون يقبعون تحت خط الفقر ،

محمد بن مسعود - الدمام - فساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة الشعب الإيراني

كشفت السفارة الأمريكية لدى العراق، أن ثروة المرشد الأعلى علي خامنئي؛ تبلغ 200 مليار دولار، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الإيراني تحت خط الفقر منذ ما يقارب نصف قرن.

واتهمت السفارة الأمريكية، في منشورٍ باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نظام الملالي بالفساد، وإساءة استخدام السلطة، وسرقة الشعب الإيراني، الذي يعاني أعلى نسب الفقر في العالم.

وقالت السفارة في منشورها: "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة؛ فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي؛ وحده، تقدّر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثيرٌ من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر؛ بسبب الوضع الاقتصادي المُزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاماً من حكم الملالي.. #فساد_قادة_إيران".

وأرفقت صورة لخامنئي؛ تحت عنوان "وجوه النظام الإيراني الفاسد"، وكتبت "إساءة استخدام السلطة، ممتلكات المرشد الأعلى الأكثر قيمة تقدر بـ 200 مليار دولار: هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني، ومؤسسة مستضعفان، ومؤسسة أستان قدس رضوي".