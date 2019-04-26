السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي ويبرز جهود المملكة الإنسانية



أبوظبي 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المملكة الإنسانية في العالم ضمن مشاركته في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بدورته الثانية الذي يعقد تحت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح"، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وافتتح فعاليات المهرجان معالي وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أمس، بحضور معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وسفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

وشارك المركز بمعرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة وعروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 44 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.

وقد قام وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزيارة لجناح المركز اطلع من خلالها على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال المركز، وأبدى الشيخ نهيان إعجابه بما شاهده من جهود إغاثية وصلت إلى 44 دولة في أربع قارات، كما زار جناح المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات واطلع على محتوياته.

وقد زار الجناح جمع غفير عبروا عن سعادتهم بما تقدمه المملكة خدمة للإنسان أينما كان.

فيما سيشارك المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي يوم غد في ندوة عن جهود المملكة العربية

// انتهى //

13:50ت م

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أبوظبي 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسأبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود المملكة الإنسانية في العالم ضمن مشاركته في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بدورته الثانية الذي يعقد تحت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح"، ويستمر حتى 27 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.وافتتح فعاليات المهرجان معالي وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أمس، بحضور معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وسفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.وشارك المركز بمعرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة وعروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 44 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.وقد قام وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزيارة لجناح المركز اطلع من خلالها على جهود المملكة الإغاثية والإنسانية التي تقدمها من خلال المركز، وأبدى الشيخ نهيان إعجابه بما شاهده من جهود إغاثية وصلت إلى 44 دولة في أربع قارات، كما زار جناح المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات واطلع على محتوياته.وقد زار الجناح جمع غفير عبروا عن سعادتهم بما تقدمه المملكة خدمة للإنسان أينما كان.فيما سيشارك المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي يوم غد في ندوة عن جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية.// انتهى //13:50ت م0050

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