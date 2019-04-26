السعودية اليوم / أمين رابطة العالم الإسلامي ووزير شؤون القوقاز الروسي يبحثان رفع مستوى التنسيق بين الرابطة والحكومة الروسية



موسكو 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة الروسية موسكو معالي وزير شؤون شمال القوقاز الروسي سيرغي تشيبوتاروف. واستعرض اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الحضور الإسلامي التاريخي في روسيا الاتحادية، ورفع مستوى التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية والتمييز ومواجهة دعوات العنف والإرهاب.

وقدم معالي الوزير تشيبوتاروف شكره وتقديره لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على تنظيم الرابطة مؤتمر "الإسلام رسالة الرحمة والسلام"، الأول من نوعه، الذي انطلق من العاصمة الروسية موسكو واختتم في العاصمة الشيشانية غروزني، تحت رعاية حكومية روسية شملت مكتب الرئاسة الروسية ومجلسي الشيوخ والدوما، وبحضور لافت ومتنوع من 43 دولة من مختلف الديانات والقوميات.

وأكد وزير روسيا الاتحادية لشؤون شمال القوقاز، أن روسيا الاتحادية تعيش سلاماً ووئاماً وطنياً عاماً، حيث كل دور العبادة مفتوحة من دون قيود على حريات العقيدة والممارسة التي يقرها الدستور وتحميها القوانين، مشيراً إلى أن روسيا أصبحت اليوم بيتاً مشتركاً لمئات الشعوب والطوائف، وهذا التعايش الإيجابي الذي تعيشه يعد من أهم مكتسباتها.

وأشاد معاليه بالوجود الإسلامي في روسيا الاتحادية، مؤكداً أن المسلمين الروس مدعاة للفخر كمواطنين مشاركين في النهضة الروسية ومساهمين في بناء بلادهم، حيث يتسنمون أعلى المناصب، ومنهم الكثير من رجال الدولة البارزين والعلماء والعسكريون والمهنيون وفي كل المجالات.

وأبدى الوزير سيرغي تشيبوتاروف سعادته واستعداده لدعم رفع مستوى التنسيق الثنائي وتطوير العلاقات مع العالم الإسلامي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

من جانبه شدد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على ضرورة مواصلة الجهود نحو تعزيز السلم والوئام والتعايش الإيجابي بين مختلف المكونات حول العالم واحترام المظلة الوطنية لكل دولة.

وأكد معاليه أهمية تحصين المرجعية الدينية للدول الوطنية من التدخلات الخارجية، التي لا تجلب سوى الفرقة والانقسام وإذكاء نعرات التحزب والتصنيف والإقصاء.

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13:38ت م

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