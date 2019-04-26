السعودية اليوم / "الهيئة السعودية للملكية الفكرية" تطلق مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أطلقت الهيئة

وتقيم الهيئة العديد من الفعاليات في مختلف المجمعات التجارية بالمملكة، إذ تقدم مجموعة من الرسائل التوعوية تحت شعار (#أنا_أحترم_حقوق_الملكية_الفكرية)، وتهدف الهيئة من هذه الفعاليات إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وقامت مجموعة من الجهات بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع هذا الحدث من خلال إقامة ورش عمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية والصحف.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم إلى أن الهيئة تعمل من خلال اليوم العالمي للملكية الفكرية على تعزيز ثقافة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي لدى المجتمع، كما أن الهيئة تعمل مع شركائها على مستوى العالم لتوفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية.

وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قد أعلنت تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام ليكون تحت شعار "نحو الذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة".

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أنهت العديد من المبادرات والإجراءات التأسيسية لأعمال الهيئة وطورت العديد من الأنظمة التي تنظم مجالات الملكية الفكرية وتعزز من احترام حقوقها.

// انتهى //

12:58ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، حزمة من الأنشطة والرسائل التوعوية عن احترام حقوق الملكية الفكرية، التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق 26 أبريل من كل عام ميلادي، ويعد اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام هو الأول الذي يمر على الهيئة منذ إنشائها.وتقيم الهيئة العديد من الفعاليات في مختلف المجمعات التجارية بالمملكة، إذ تقدم مجموعة من الرسائل التوعوية تحت شعار (#أنا_أحترم_حقوق_الملكية_الفكرية)، وتهدف الهيئة من هذه الفعاليات إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وقامت مجموعة من الجهات بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع هذا الحدث من خلال إقامة ورش عمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية والصحف.وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم إلى أن الهيئة تعمل من خلال اليوم العالمي للملكية الفكرية على تعزيز ثقافة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي لدى المجتمع، كما أن الهيئة تعمل مع شركائها على مستوى العالم لتوفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية.وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قد أعلنت تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام ليكون تحت شعار "نحو الذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة".يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أنهت العديد من المبادرات والإجراءات التأسيسية لأعمال الهيئة وطورت العديد من الأنظمة التي تنظم مجالات الملكية الفكرية وتعزز من احترام حقوقها.// انتهى //12:58ت م0047

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