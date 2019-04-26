السعودية | انطلاق مجموعة من الفعاليات التوعوية بالملكية الفكرية

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الخليج 365 - الرياض- تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية
نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 مساءً, 26 أبريل 2019 م
المناطق - الرياض
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم الجمعة حزمة من الأنشطة والرسائل التوعوية عن احترام حقوق الملكية الفكرية والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق 26 أبريل من كل عام ميلادي، ويعد اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام هو الأول الذي يمر على الهيئة منذ إنشائها.
إذ تقيم الهيئة العديد من الفعاليات في مختلف المجمعات التجارية بالمملكة وتقدم مجموعة من الرسائل التوعوية تحت شعار (#أناأحترمحقوقالملكيةالفكرية)، وتهدف الهيئة من هذه الفعاليات إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وقامت مجموعة من الجهات بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع هذا الحدث من خلال إقامة ورش عمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية والصحف.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم إلى أن الهيئة تعمل من خلال اليوم العالمي للملكية الفكرية على تعزيز ثقافة حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي لدى المجتمع، كما الهيئة تعمل مع شركائها على مستوى العالم لتوفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية.
وكانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قد أعلنت تخصيص اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام ليكون تحت شعار (نحو الذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة).
يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد أنهت العديد من المبادرات والإجراءات التأسيسية لأعمال الهيئة وطورت العديد من الأنظمة التي تنظم مجالات الملكية الفكرية وتعزز من احترام حقوقها .
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