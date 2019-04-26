معلم يحتفي بطلابه المتفوقين من الصف الأول الابتدائي بالرياض

جدة - عمرو شويل نظم بشير كساب العنزي، المعلم بمدرسة إبراهيم بن يزيد شرق الرياض، حفلا، لطلابه من الصف الأول الابتدائي، للاحتفاء بهم لتفوقهم في اختبارات نهاية العام والانتقال إلى الصف التالي.

وقدم العنزي التهنئة للطلاب، منوها في الوقت ذاته أن طالب الصف الأول الابتدائي يحتاج أن يشعر بطعم الفرح والانجاز بعد عناء عام دراسي كامل، وأضاف: “ولكن يجب عدم المبالغة في الاحتفالات المدرسية أو تحميل أولياء الامور طلبات مادية بل يجب أن يكون حفل بسيط يتكفل به المعلم أو المدرسة والهدف منه هو زرع الفرح في نفس طفل صغير حقق انجاز دراسي مهم في حياته”.

من جهته ثمن عبدالله الميموني، ولي أمر أحد الطلاب، جهود المعلم ومبادرته الطبية، وكذلك دور إدارة المدرسة وطاقم المعلمين والإداريين كافة، في كل ما يقدمونه للطلاب.