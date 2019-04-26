الخصوصية تغرم فيس بوك 3 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد شركة فيس بوك لغرامة محتملة بنحو 3 مليارات دولار من جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن هزتها فضائح على خلفية إخفاقها في حماية خصوصية المستخدمين.

وانعكست الغرامة المنتظرة في بيان أرباح الشركة للربع الأول من 2019 الذي صدر أمس الأول.

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وأوضح «في الربع الأول من 2019 قدرنا بشكل معقول خسارة محتملة وسجلنا تراكما بقيمة 3 مليارات دولار على صلة بتحقيق (لجنة التجارة الاتحادية) مع منصتنا وممارسات بيانات المستخدمين».

وبدأ التحقيق الاتحادي في أعقاب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، التي انطوت على انتهاكات لخصوصية المستخدمين. وتشير تقديرات الشركة إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن انتهاكات الخصوصية تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وبحسب البيان «لا يزال الأمر بدون تسوية، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانة فيما يتعلق بتوقيت أو شروط أي نتيجة نهائية».

وأوضحت الشركة أن تخصيص الـ3 مليارات دولار، هبط بالأرباح إلى 43, 2 مليار دولار في هذا الربع مقابل خمسة مليارات دولار صافي أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.