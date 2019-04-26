70 وفاة في فيضانات جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج قضت فيضانات إقليم كوازولو- ناتال بجنوب أفريقيا على 70 شخصا، وفقا لما أعلنه مسؤول حكومي محلي أمس. Advertisements وقال القائم بأعمال رئيس حكومة الإقليم سيهلي زيكالالا للإعلام «إننا قلقون ومدمرون للغاية بسبب ارتفاع حصيلة الضحايا. لقد بلغنا الآن أن الحصيلة نحو 70 حالة وفاة». وأفاد زيكالالا بأن الحصيلة الدقيقة للضحايا سوف تعلن في وقت لاحق. وأعلنت السلطات أمس الأول أن الأمطار والفيضانات أسفرت عن مقتل 51 شخصا ونزوح أكثر من ألف شخص.



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